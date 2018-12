Gari denuncia que foi agredido por policiais militares em Caruaru

NE10 Interior

Gari alega que foi agredido por policiais militares Foto: reprodução/TV Jornal

Um gari está denunciando policiais do 1º Batalhão Integrado Especializado (Biesp) por agressão em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o gari, os policiais o teriam agredido para que ele repassasse informações sobre duas pessoas que correram quando a equipe policial chegou. O 1º Biesp e a Secretaria de Direitos Humanos estão apurando o caso.

