“Eu vou com garra pra vencer”, diz finalista do Talento Kids

Hillary Evelyn é uma das finalistas do Talento Kids. Foto: Rafael Lima

Hillary Evelyn mora no Recife. Desde que se inscreveu no Talento Kids, a rotina semanal dela é vir todos os domingos para Caruaru para participar das etapas seletivas do concurso que vai escolher a estrela mirim de Pernambuco. O objetivo principal da pequena atriz, de 11 anos, é o prêmio do concurso, que é conhecer os estúdios do SBT em São Paulo. “Inscrevi ela no Talento Kids aos 49 do segundo tempo. Quando li pra ela os detalhes do concurso e mostrei que o prêmio ela conhecer o SBT, ela quis muito participar. O sonho dela sempre foi esse, ela sempre foi muito fã das novelas do SBT”, explicou a mãe, Penélope Martins.

Sempre muito elogiada pelos jurados pela desenvoltura na interpretação, Hillary levou às etapas seletivas monólogos com textos de elevado grau de complexidade e, especialmente, de convencimento da plateia. “Estou muito feliz com meu resultado. Tenho me preparado muito para esse concurso e estou levando tudo muito a sério. Eu vou com garra pra vencer”, disse a menina, confiante.

Monólogos com textos complexos são marca registrada da candidata.Foto: Rafael Lima

A participação no concurso serviu também como um divisor de águas na família de Hillary. De acordo com a mãe, desde muito pequena ela sempre foi comunicativa, mas a família tinha medo de incentivar o talento dela no universo artístico. “Todos tinham medo desse universo do teatro, do palco. A família sempre foi muito conservadora e de certa forma, fizemos vista grossa do talento dela durante muito tempo. Mas vimos a seriedade desse projeto da TV Jornal e resolvemos dar a ela essa oportunidade, e isso também serviu de combustível para ela começar a ter aulas de teatro”, revelou. Agora, a menina tem aulas de interpretação com um coach teatral semanalmente e segue otimista pelo resultado do concurso: “Eu acho que vou ganhar. Por mais que não aconteça, eu já estou feliz por estar na final”, ressaltou Hillary.