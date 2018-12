Confira a programação da Festa do Comércio do Polo neste fim de semana

NE10 Interior

Evento segue até o dia 29 de dezembro. Foto: divulgação/Polo Caruaru

A segunda edição da Festa do Comércio do Polo Caruaru está sendo realizada durante o mês de dezembro. Diversas apresentações artísticas, apresentações de talentos kids, show de calouros e brincadeiras fazem parte da programação do evento.

Neste sábado (8), as atividades terão início às 12h com apresentação do Coral da AABB e, às 14h, Circo. Às 15h, a cantora Rosy Aguilar abre a programação musical com MPB, bossa nova e samba. No fim da tarde, a partir das 16h30, a Banda Labaredas irá animar o Polo Caruaru com os sucessos do brega brasileiro.

Já no domingo (9), haverá apresentação da Banda de Pífanos às 13h, e contação de estórias para a criançada com a cantora Rosimar Lemos, às 14h. Haverá também seletiva do Show de Calouros e apresentação do grupo Afinasamba, às 15h.

Entre as novidades desta edição está o Expresso Polo, um ônibus com passagem gratuita que realiza o trajeto do centro até a Festa do Comércio e circula das 10h30 às 18h30, com ponto exclusivo na Rua 15 de Novembro. A festa segue até o dia 29 de dezembro.

Veja a programação do fim de semana:

8 de dezembro

12h Coral da AABB

14h - Circo

15h – Rosy Aguilar

16h30 – Banda Labaredas

9 de dezembro

13h - Banda de Pífanos

14h - Contação de Histórias com Rosimar Lemos

15h - Segunda Seletiva Show de Calouros

16h30 - Afinasamba