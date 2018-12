Caruaru recebe final do Campeonato Pernambucano de futebol de botão

NE10 Interior

Cinco equipes disputam a grande final do torneio. Foto:divulgação

A cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebe entre os dias 15 e 16 de dezembro a final do Campeonato Pernambucano de Futebol de Botão. O evento vai acontecer no Caruaru Shopping, das 10h às 22h, no sábado e das 10h às 20h no domingo.

O campeonato é promovido pela Federação Pernambucana de Futebol de Mesa (FPEFM) e acontece na modalidade dadinho 9x3. A final será disputada pelos melhores jogadores das equipes da AABB Caruaru, Sport, Santa Cruz, Unimesa e Olinda. A entrada para acompanhar a decisão é gratuita.

O Caruaru Shopping fica na avenida Adjar da Silva Casé, 800, no bairro Indianópolis.