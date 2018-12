Caruaru realiza oficina para fabricação de objetos 3D com papel

NE10 Interior

Evento terá foco na fabricação de objetos 3D Foto: divulgação

A cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, irá receber mais uma edição da oficina Treco Day. O evento vai acontecer no Armazém da Criatividade, na próxima terça-feira (11).

A oficina tem o objetivo de capacitar os empreendedores para operarem máquinas nos laboratórios do Armazém da Criatividade e discutir ideias que podem se transformar em produtos. Esta edição terá como foco a criação de paper crafts, que são objetos que podem ser montados a partir da impressão 3D e corte no papel.

Para participar, é necessário realizar inscrição através do site. As vagas são limitadas e a taxa de inscrição custa R$ 20. Além de participar das oficinas, os alunos poderão retornar, no dia seguinte, ao Armazém da Criatividade para praticar e realizar algum projeto pessoal de forma gratuita.