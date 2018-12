Amor pela dança levou Estefany Carol à final do Talento Kids

NE10 Interior

Estefany Carol é uma das finalistas do Talento Kids Foto: Rafael Lima

O concurso Talento Kids, que vai escolher a grande estrela mirim de Pernambuco já chegou à final! Ao todo, dez participantes já estão na última etapa da competição e a partir de hoje, vamos fazer reportagens contando um pouco da trajetória dos candidatos que chegaram até aqui. Estefany Carol mora em Caruaru, e se inscreveu no concurso por influência da madrinha da irmã, a atriz Paula Monteiro, que tem um grupo de teatro. “Ela ficou sabendo do concurso e pediu pra se inscrever sem pretensão nenhuma”, revelou a mãe, Mônica Simone.

Embora a irmã tenha na madrinha a influência pelo teatro, a paixão de Estefany é mesmo pela dança. A menina começou a dar os primeiros sinais que tinha desenvoltura para dançar ainda muito pequena, aos três anos de idade. Vendo que a filha levava jeito, a mãe tratou de matricular a filha na escola de dança: “A gente percebeu que ela tinha jeito pra dançar desde muito pequenininha. Ela chegou dominando muitos passos difíceis e prestava muita atenção no que ensinavam a ela”, contou a mãe.

Em uma das apresentações, ela remontou um clássico de Charles Chaplin.Foto: Rafael Lima

A vontade de se inscrever no Talento Kids ficou mais forte quando Estefany soube que dançarinos também poderiam entrar na competição. Então, com a ajuda da irmã, ela começou a montar as coreografias que levaria para as apresentações. Olhando vídeos no youtube, elas buscavam inspirações de movimentos e figurinos e agradando os jurados. As seletivas foram passando e, mesmo sem muita pretensão, Estefany chegou à final graças ao seu carisma, precisão nos movimentos e diversidade nas apresentações. “Está sendo uma grande experiência competir com tanta gente talentosa. Esta é uma oportunidade incrível de crescimento dela como bailarina”, finalizou a irmã de Estefany, Alyne Rayane.