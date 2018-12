Polícia trata assalto em mercadinho em Caruaru como tentativa de latrocínio

NE10 Interior

Mercadinho foi assaltado no bairro Cidade Jardim, em Caruaru Foto: reprodução/TV Jornal

O delegado Anderson Liberato informou nesta quarta-feira (5) que o assalto registrado na noite de terça-feira no bairro Cidade Jardim, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, está sendo considerado uma tentativa de latrocínio. Enquanto fugiam, os dois suspeitos atiraram e feriram uma criança de 10 anos. O dono do mercado teria reagido à investida.

Veja na reportagem do "Por Dentro", da TV Jornal Interior: