Leilão de veículos apreendidos acontece nesta quarta em Garanhuns

Evento acontece no auditório do Sesc. Foto: divulgação/assessoria

Acontece nesta quarta-feira (5) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, o leilão de veículos apreendidos que não foram retirados pelos proprietários dentro do prazo. O feirão é promovido pela Autarquia Municipal de Segurança Trânsito e Transportes (AMSTT) e acontece no auditório do Serviço Social do Comércio (Sesc), às 10h.

Ao todo serão 166 lotes de veículos disponíveis. Podem participar qualquer pessoa física ou jurídica munidas de CPF, comprovante de residência e documento de identidade.

O auditório do Sesc fica na rua Manoel Clemente, n°136, Santo Antônio e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (87) 3762-3967.