Karla Vieira assume Secretaria de Ordem Pública de Caruaru

Karla Vieira assumiu pasta de Ordem Pública Foto: divulgação/Prefeitura de Caruaru

A secretária executiva Karla Vieira assumiu a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Secop) de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a prefeitura, o coronel Gilmar de Araújo Oliveira, que acumulava as duas pastas, ficará à frente da Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte (Destra) como diretor-presidente.

Karla Vieira está na Ordem Pública desde o início da secretaria e ajudou a desenvolver o Plano Municipal Juntos pela Segurança. A trajetória dela também inclui participações no Pacto Pela Vida, do Governo do Estado, e programa Jaboatão em Ordem. Ela é formada em Comunicação Social, pós-graduada em Gestão Pública e Legislativa, e em Gestão de Pessoas.