Governador sanciona mudanças sobre ICMS em Pernambuco

Começa a valer no Estado a redução de 18% para 16% no ICMS do óleo diesel e o aumento de 2% no ICMS de vários produtos Foto: reprodução/TV Jornal

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), sancionou as mudanças referentes aos produtos com uma cobrança adicional do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Com a sanção, começa a valer no estado a redução de 18% para 16% no ICMS do óleo diesel e o aumento de 2% no ICMS de vários produtos, entre eles artefatos de joalheria, veículos automotores de cilindrada não superior a 1000 cm, bijuterias, refrigerantes, etc.

