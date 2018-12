Final do Pernambucano de Futsal acontece neste sábado em Caruaru

NE10 Interior

Equipes irão reeditar final do ano passado. Foto: divulgação/Asec

O Ginásio do Sesc Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebe no próximo sábado (8) o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano de Futsal. Mais uma vez Asec e Tamandaré irão se enfrentar numa partida decisiva, reeditando a final do torneio de 2017. A partida terá início às 11h. Já a partida de volta será realizada no dia 11 de dezembro, em Tamandaré, no Litoral, às 21h.

Esta será a a terceira vez que as equipes decidem a final de uma competição. O retrospecto mostra igualdade no histórico do confronto, enquanto a equipe caruaruense da Asec venceu o Pernambucano de 2017, o Tamandaré conquistou a Copa Pernambuco deste ano.

Portanto, a rivalidade em mais uma decisão é o que irá marcar este confronto. O torcedor que desejar acompanhar a partida deve adquirir o ingresso no valor de R$ 5. O Sesc Caruaru fica na Rua Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis.