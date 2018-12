Estudante pernambucano de medicina é encontrado morto no Paraguai

NE10 Interior

Anderson Manoel Barbosa de Araújo, 36 anos, estudava medicina e foi achado morto no Paraguai Foto: reprodução/Facebook

Um estudante de medicina de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foi encontrado morto nessa terça-feira (4) na cidade de Salto del Guairá, no Paraguai. Anderson Manoel Barbosa de Araújo, 36 anos, foi achado morto dentro do apartamento de um residencial. Ainda não se sabe a causa da morte.

Familiares e amigos lamentaram a morte do estudante. A produção da TV Jornal Interior entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), que irá apurar o caso. As autoridades paraguaias irão investigar a causa da morte.