Começa hoje repescagem que vai escolher mais um finalista do Talento Kids

Votação para escolher 11º finalista do Talento Kids começa hoje e segue até o próximo domingo (9) Foto: divulgação

Depois de uma semifinal emocionante, agora chegou a hora de os internautas fazerem a diferença na final do Talento Kids! Logo mais, às 12h, será aberta a votação online que vai escolher mais um finalista da competição. Estão concorrendo os semifinalistas que foram desclassificados no último domingo (2).

Para votar é muito fácil. Basta acessar o site www.talentokids.com.br, escolher o candidato que você quer ver na final e confirmar o seu voto. Você pode votar quantas vezes quiser. A votação da repescagem seguirá aberta até as 17h do próximo domingo (9), e o nome do 11º finalista será divulgado no site do projeto e nas redes sociais da TV Jornal Interior na segunda-feira (10) às 12h.

Final – A grande final do Talento Kids será realizada no dia 16 de dezembro a partir das 15h no Polo Caruaru. A partir da divulgação do resultado do finalista da repescagem, será aberta uma nova votação no site do Talento Kids. Dessa vez, para saber quem os internautas querem que vença a competição. A votação para o favorito dos internautas será aberta às 13h da segunda-feira (10) e segue até o final da última apresentação do concurso. “O grande vencedor do Talento Kids será escolhido a partir de três notas: a dos jurados, da votação na internet e das torcidas que forem ao Polo acompanhar as apresentações dos candidatos. Então, é muito importante que os finalistas mobilizem e levem suas torcidas com muita animação”, explicou a gestora comercial do SJCC Interior Gabriele Oliveira.