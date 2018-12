Sesc Ler Belo Jardim realiza Mostra Pedagógica de Artes

NE10 Interior

Programação conta com apresentações de esquetes, experimentos e ensaios das linguagens de música e teatro Foto: divulgação

O Sesc Ler Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, realiza até a próxima quinta-feira (6) a Mostra Pedagógica de Artes, projeto que apresenta o que foi produzido pelos alunos dos cursos de artes da unidade.

A programação conta com apresentações de esquetes, experimentos e ensaios das linguagens de música e teatro, sempre das 15h às 21h30. O evento é gratuito e acontece na unidade do Sesc, que fica na Rua Pedro Leite Cavalcante, na Cohab II.

Ao longo desta terça-feira (4) diversas apresentações de dança integram a grade de programação. A quarta-feira (5) será de teatro, com a esquete “A emboscada” e o ensaio aberto de “A peça de teatro mais bonita que eu já fiz”.

Já na sexta (6), haverá o experimento de dança infantil “Inconstante (des)construção”, com os alunos da Escola Sesc de Dança, o ensaio aberto “Abóbora 123”, com os alunos do curso de Iniciação ao Teatro e “Amelie”, com os alunos do curso de Dança Contemporânea.