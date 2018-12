Polícia Civil investiga grupo de agiotas em Caruaru

NE10 Interior

Dois colombianos que integravam o grupo foram presos no fim de semana Foto: reprodução/TV Jornal

A 3ª Delegacia de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, está investigando um grupo de agiotas que atua na região. De acordo com o delegado Thiago Henrique, o grupo emprestava dinheiro aos comerciantes com juros de cerca de 30%. Para fazer a cobrança, alguns integrantes do grupo faziam ameaças aos devedores.

