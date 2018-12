Gravatá com inscrições abertas para selecionar profissionais de saúde

NE10 Interior

Processo vai selecionar profissionais para a Secretaria de Saúde de Gravatá Foto: divulgação/Secretaria de Saúde

Continuam disponíveis as inscrições para o processo seletivo de profissionais para atuar na Secretaria Municipal de Saúde de Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Ao todo estão sendo ofertadas 100 vagas de emprego em 25 funções em todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 954 a R$ 8.000 (Médico Supervisor). Há vagas disponíveis para pessoas com deficiência.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 18 de dezembro através do preenchimento de um formulário online https://ibb.co/SN1mspC. O formulário deve ser entregue na sede da secretaria, na rua Coronel Gustavo Borba, nº 490, bairro Santa Luzia.

Confira o edital: