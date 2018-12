Falta de chuvas em Jucazinho provoca alteração de calendário em cidades do Agreste

NE10 Interior

Barragem de Jucazinho está com 3% da capacidade Foto: reprodução/TV Jornal Interior

A ausência de chuvas nos municípios da Bacia do Rio Capibaribe, que influencia no volume da Barragem de Jucazinho, em Surubim, no Agreste de Pernambuco, fez com que a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) implantasse um novo calendário de abastecimento para oito cidades atendidas pelo manancial. O reservatório está com apenas 3% da capacidade, que corresponde a 12,7 milhões de metros cúbicos de água.

O novo calendário passa a vigorar para os municípios de Casinhas, Frei Miguelinho, Salgadinho, Santa Maria do Cambucá, Surubim, Toritama, Vertentes e Vertente do Lério. O regime de abastecimento será de 10 dias com água e 15 dias sem. O calendário anterior atendia a população dos municípios por um período de dez dias com água e um intervalo de cinco dias sem.

De acordo com a Compesa, a medida é preventiva e tem o objetivo de evitar que Jucazinho entre em colapso novamente. A barragem já passou por um período de um ano e sete meses de colapso. Em junho deste ano, após as chuvas, a Compesa conseguiu retomar a operação do sistema, voltando a abastecer as cidades pela rede de distribuição.

Veja na reportagem da TV Jornal Interior: