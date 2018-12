Compesa divulga calendário de abastecimento para dezembro em Caruaru

NE10 Interior

Rodízio de cinco dias com água e 10 sem permanece Foto: divulgação

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) divulgou o calendário de abastecimento para o mês de dezembro em Caruaru, no Agreste. De acordo com a companhia, o rodízio de cinco dias com água e 10 sem permanece.

Confira: