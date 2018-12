Caruaru recebe workshop sobre fotografia gastronômica em smartphone

NE10 Interior

Fotos de pratos são feitas com uso de smartphone Foto: Wagner Ramos/divulgação

Elementos como a luz ideal para fotos de comida serão abordados no curso Foto: Wagner Ramos/divulgação

A cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, vai receber na próxima quarta-feira (12) um Workshop sobre fotografia em gastronomia com smartphone. O evento tem como objetivo aprimorar as técnicas fotográficas na gastronomia através das lentes de um aparelho celular.

A ação é voltada para participação de empreendedores, donos de restaurantes, confeitarias, cafeterias, docerias, boleiros, nutricionistas e todos aqueles que trabalham com alimentação e desejam chamar atenção através da imagem fotográfica.

O workshop será ministrado pelo fotógrafo Wagner Ramos que atua há 15 anos área, e vai acontecer no espaço Negro Brownie, no bairro Maurício de Nassau, das 13h às 17h. O valor da inscrição custa R$ 180 e os interessados devem entrar em contato para efetivação através do telefone (81) 9.99930980.