Bomba de água estava conectada à rede de abastecimento da companhia e puxava mais água do que o contador registrava Foto: reprodução/TV Jornal

Um bar é suspeito de furtar água no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Técnicos da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e policiais do 1º Batalhão Integrado Especializado (Biesp) estiveram no estabelecimento na manhã desta terça-feira (4).

De acordo com o gerente da Compesa, Mário Heitor, uma bomba de água estava conectada à rede de abastecimento da companhia e puxava mais água do que o contador registrava. "É um prejuízo imenso à população", afirmou. O gerente do bar foi levado para a Delegacia de Plantão para prestar esclarecimentos. O caso será investigado.

