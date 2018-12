Taxistas decidem não adotar bandeira 2 em dezembro por causa da concorrência

NE10 Interior

Alguns taxistas decidiram não adotar a bandeira 2 Foto: reprodução/TV Jornal

Alguns taxistas de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, decidiram não adotar a bandeira 2 no mês de dezembro, por causa da concorrência com aplicativos de transporte, como o Uber. A bandeira 2 durante o dia no mês de dezembro funciona como um 13º salário da categoria.

