Polo de Confecções comemora bons resultados da primeira feira de dezembro

Ana Maria Miranda NE10 Interior

Feira da Sulanca de Caruaru registrou maior movimentação do período no domingo Foto: reprodução/TV Jornal

O Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco, formado pelas cidades de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, comemorou os bons resultados da primeira feira do mês de dezembro, após o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Na Capital do Agreste, a feira está sendo realizada aos domingos e segundas-feiras e a dos dias 2 e 3 de dezembro foi a melhor do período até agora. Cerca de 80 a 100 mil pessoas passaram pelo Parque 18 de Maio nestes dois dias. Foram mais de 300 ônibus com compradores de cidades diversas.

De acordo com o secretário extraordinário da Feira, José Pereira, a expectativa é de que as duas feiras antes do Natal sejam tão grandes como esta, ou maiores: "Estamos felizes com este resultado, porque o País vive numa grande recessão e isto movimenta. O desemprego faz com que movimente a economia informal. Isso tem uma importância muito grande nesse momento e gera riqueza para a cidade neste período".

A vice-presidente da Associação dos Sulanqueiros, Fátima Amaral, prevê um aumento de 40% nas vendas do período. "Já melhorou e esperamos que as próximas sejam ainda melhores", opinou. A comerciante Jane Guerra viajou cerca de 93 quilômetros de Orobó, no Agreste Setentrional, para comprar produtos em Caruaru para revenda. "O preço é mais em conta e dá para lucrar um pouquinho lá", avaliou.

Desde quando começaram as "feiras gordas", em novembro, até agora, não foram registradas ocorrências policiais graves na área do Parque 18 de Maio. De acordo com o major Josivaldo Moura, da Polícia Militar, a feira de Caruaru foi dividida em 13 setores para facilitar o planejamento do esquema de segurança, realizada por policiais a pé dentro da feira e viaturas do lado de fora. Equipes do 1º Batalhão Integrado Especializado (Biesp) e da Cavalaria também atuam na segurança do entorno.

Um aumento de 15% nas vendas é esperado para o período no Moda Center, em Santa Cruz do Capibaribe. O espaço conta com mais de 10 mil pontos comerciais e 6 mil vagas de estacionamento gratuitas. O centro de compras recebe uma média de 150 a 200 ônibus de compradores na baixa temporada. Na alta, este número chega a mais de 500. A maioria dos clientes são atacadistas, que compram para revender em outras cidades. Apesar disto, com o recebimento da primeira parcela do 13º salário, também aumentam as compras de varejo.

Para o síndico do Moda Center, José Gomes Filho, a primeira feira de dezembro surpreendeu. Mais de 150 mil pessoas passaram pelo centro de compras no sábado, domingo e segunda-feira. De acordo com ele, pessoas de todo o País foram ao espaço. "Muitas pessoas superaram as vendas, principalmente quem inovou. Quem tem designs diferentes, com estampas exclusivas e tecidos diferenciados, está tendo um resultado muito bom", comemorou. Nesta época, os clientes visam não só as festas de fim de ano, mas também o verão e o Carnaval.

Proprietário de um estabelecimento de roupa social e de alfaiataria com foco no público evangélico, Lúcio Chagas viu a diferença no movimento deste fim de semana comparado ao das feiras de novembro. Este é o primeiro ano que o Moda Center realiza feira nos três dias: sábado, domingo e segunda. "Este sábado deu um 'up' nas vendas, mesmo sendo uma coisa mais corrida, está compensando abrir", opinou.

Em Toritama, o movimento maior é no sábado, quando os vendedores conseguem comercializar em volumes maiores para revenda. Já nos domingos e segundas, os clientes são de atacarejo e varejo. Segundo o síndico do Parque da Feiras, Célio Tavares, de 35 mil a 40 mil pessoas passaram pelo espaço no sábado. "A demanda cresceu bastante, em relação ao mês passado, teve um aumento de 40 a 45% de compradores na feira", avaliou.

Os sulanqueiros agora se preparam para a feira do próximo fim de semana, já que o dia 8 de dezembro, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Conceição, é feriado em grandes cidades como Recife, Campina Grande e João Pessoa (PB), Natal (RN), Maceió (AL), entre outras. Por causa disto, os clientes poderão viajar para fazer as compras de fim de ano em solo pernambucano.

Horário das feiras:

Santa Cruz do Capibaribe

Sábado - 8h às 18h

Domingos e segundas - 6h às 18h

Caruaru

Domingos - a partir das 4h

Segunda-feira - a partir das 4h

Toritama

Sábado - 6h30 às 22h

Domingo - 6h às 14h

Segunda-feira - 8h às 16h