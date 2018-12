Colombianos são presos suspeitos de agiotagem em Caruaru

NE10 Interior

Um grupo de colombianos foi detido suspeito de praticar agiotagem em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Eles foram detidos na feira e os policiais foram até residência deles no bairro Cidade Jardim.

Lá, encontraram cadernos com anotações e uma quantia de R$ 6 mil. As investigações do caso estão sob a responsabilidade do delegado Thiago Henrique. Pessoas que foram vítimas do grupo podem prestar queixa na 3ª Delegacia de Caruaru.