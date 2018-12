Caruaru recebe ações de enfrentamento da Aids e outras DSTs

NE10 Interior

Testes rápidos serão realizados durante a ação Foto: divulgação/Prefeitura de Caruaru

A cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebe durante todo o mês de dezembro a campanha "Dezembro Vermelho". A ação vai contar com atividades de enfrentamento do HIV/Aids e demais Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

As ações serão realizadas pela Secretaria de Saúde até o dia 21 de dezembro. Entre as atividades previstas estão palestras educativas, testes rápidos, simpósio, CTA Itinerante e um ônibus especial com ações e testes no centro do município. O grande foco da campanha está na prevenção, proteção e promoção dos direitos humanos dos pacientes.

Veja a programação completa:

3 de dezembro

Atividade educativa no Hospital Santa Efigênia

Café da manhã e roda de conversa com os residentes de medicina e depoimento de paciente que convive com o HIV, no SAE.

4 e 5 de dezembro

Simpósio Multidisciplinar em HIV/AIDS

7 de dezembro

Atividade educativa no Hospital Mestre Vitalino (funcionários)

10 de dezembro

Atividade com os arte-educadores no SAE

11 de dezembro

CTA Itinerante na Feira de Gado

Roda de conversa com equipe multidisciplinar no SAE

12 de dezembro

CTA Itinerante no 4º BPM

13 de dezembro

Ônibus itinerante no Marco Zero

17 de dezembro

Roda de conversa com a enfermagem do SAE

18 de dezembro

Atividade educativa no Hospital Mestre Vitalino (acompanhantes)

21 de dezembro

Atividade educativa na APODEC