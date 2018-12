Concurso Talento Kids já tem dez finalistas definidos

NE10 Interior

Área de eventos do Polo Caruaru ficou lotada para assistir à semifinal do Talento Kids Foto: Renata Moura

Foi realizada neste domingo (02) a semifinal do concurso Talento Kids, que tem a missão de escolher a mais nova estrela mirim de Pernambuco. As audições ocorreram no Polo Caruaru, dentro da estrutura montada para a Festa do Comércio. Torcidas de várias partes do Estado lotaram o espaço.

Nesta semana, a grande novidade foi a presença de uma banda, que acompanhou ao vivo as apresentações dos cantores da competição. Ao todo, 20 candidatos se apresentaram mais uma vez nas modalidades canto, dança, interpretação e música instrumental. Novos jurados também se juntaram aos já veteranos na competição Renata Lima, Mago Gildo e Rita de Cássia Hipólito. Trata-se de Thayse Luck e Gabi da Pele Preta no canto; Mateus Souza Roberta Granvile na dança e Yah Vasconcelos na interpretação. A eles, coube a missão de julgar as melhores apresentações da tarde e escolher os primeiros finalistas.

Camarote para pintura no rosto também foi montado para divertir as crianças presentes. A iniciativa é do patrocinador Pytellus. Foto: Renata Moura

Chamou atenção na semifinal a criatividade das apresentações e riqueza dos figurinos. Uma das candidatas de interpretação, Hillary Evelyn veio do Recife, onde mora, em todas as seletivas: “Estou levando muito a sério esse concurso e passo a semana toda me preparando para as apresentações. Estou feliz com meu resultado até aqui e acho que vou ganhar”, opinou, confiante.

Para o diretor executivo do SJCC Interior Carlos Humberto, o concurso Talento Kids já é um grande sucesso: “Esse é um projeto difícil, demorou quase oito meses para para ser concebido. Fizemos tudo com muita responsabilidade, por lidar diretamente com os sonhos do público infantil. Mas está sendo muito bem executado com a competência e expertise do nosso time e já é considerado o maior projeto do Polo Caruaru”, ressaltou ele.

Candidatos esperavam ansiosos pelas apresentações.Foto: Renata Moura

Ao todo, dez candidatos passaram para a final da competição, que será realizada no dia 16 de dezembro. No entanto, mais um candidato será conduzido à final da competição. É que na próxima quarta-feira (5) será aberta uma votação no site do Talento Kids para salvar um dos candidatos eliminados na semifinal. O candidato eliminado que obtiver maior votação, será reconduzido à final da competição que, ao todo, terá 11 concorrentes. A votação da repescagem segue até as 17h do dia 9 de dezembro e no dia 10 às 12h será divulgado o nome do 11º finalista.

Confira abaixo os nomes dos finalistas do Talento Kids:

Hillary Evelyn

Rhuan Gabryel

Laís Ellen

Sofia Tavares

Nicolas Henrique

Ana Elis

Isabella Laís

Sofia, Cecília e Luiza

Estefany Carol

Clara Wu