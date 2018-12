Polo Caruaru realiza abertura da 2ª Festa do Comércio

NE10 Interior

Festa do Comércio foi recriada em projeto do Polo Caruaru Foto: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

Começou neste sábado (1°) a segunda edição da Festa do Comércio do Polo Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O projeto do centro de compras recria o evento realizado por quase duas décadas na Rua XV de Novembro, no centro da cidade. Assim como no ano passado, uma réplica da Igreja da Conceição e dos brinquedos da época foram montadas para dar o clima da década de 70 ao espaço.

A festa proporciona um encontro de gerações, já que une os elementos tradicionais da festa original com atrações atuais. A abertura oficial foi realizada com a apresentação do grupo de pastoril da Igreja da Natividade e da banda Nova Euterpe. As primeiras apresentações do Show de Calouros foram realizadas em seguida. A programação musical da noite foi encerrada por Lucas Medeiros, com muito forró estilizado.

Comerciante Fátima Limeira, 60, gostou do formato da festa Foto: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

Mas os atrativos da Festa do Comércio do Polo vão além da música. Brincadeiras como laça laça, a Monga, A Mulher que Vira Gorila, Arvorismo Indoor, barraquinhas de comidas típicas, entre outros, ajudam a abrilhantar a festa.

O vendedor Gilclécio Paulino, 35 anos, esteve pelo segundo ano na festa e elogiou a organização. Quando pequeno, ele chegou a participar da Festa do Comércio, mas não se recorda do evento. “Pelo que vejo das fotos e conversando com minha mãe e minha sogra, acho que está bem retratada”, opinou. Ele estava acompanhado da esposa, dos filhos de 6 e 9 anos é da sogra. Os meninos adoraram o arvorismo indolor, novidade na festa deste ano.

A comerciante e professora Fátima Limeira, 60, é da época da festa original e adorou o novo formato. “Estou achando uma maravilha, foi uma riqueza para Caruaru. Dá a oportunidade de as pessoas conhecerem, de forma mais moderna e mais rica em conhecimento”, opinou.

O diretor do Polo Caruaru, Djalma Cintra Jr., acredita que a movimentação de pessoas no centro de compras aumente de 10 a 15%, em relação ao período da festa no ano passado. Para ele, o aumento do fluxo de pessoas também acarretará no aumento das vendas do Polo. “Para crianças de quatro anos até crianças de 90, vai ter atração”, brincou.

Vendedor Gilclécio Paulino, 35 anos, e filho Cauã, 6, no Arvorismo IndoorFoto: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

A Festa do Comércio será realizada todos os sábados e domingos do mês de dezembro. O evento é uma iniciativa do projeto País de Caruaru, do Polo, que teve início no mês de junho de 2017 com o São João.

Para facilitar a mobilidade das pessoas para o centro de compras, este ano foi criado o Expresso Polo, ônibus gratuito para levar os clientes do centro da cidade para a festa.

Veja a programação deste domingo:

2 de dezembro

10h - Seletiva do Show de Calouros

12h30 - Contação de Histórias com Gabriela Kopinits

15h - Semifinal do Talento Kids

17h - Cover Reginaldo Rossi