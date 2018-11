Natal de Garanhuns recebe Cristina Amaral e Agnaldo Timóteo neste fim de semana

NE10 Interior

Cantora Cristina Amaral é uma das atrações do fim de semana Foto: divulgação/Prefeitura de Garanhuns

A Magia do Natal de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, receberá shows da cantora Cristina Amaral nesta sexta-feira (30) e do cantor Agnaldo Timóteo no próximo sábado (1º), além da banda The Rossi e atrações locais. Outro destaque da programação do fim de semana é a Caravana de Natal da Coca-Cola, no sábado, e o Desfile do Papai Noel, no domingo (2).

Nesta sexta-feira, os shows do Palco Prefeitura começam a partir das 19h. A primeira atração é o Ballet Primeiros Passos, seguido pelo cantor Léo Barros e pela banda Mistura Fina. A noite será encerrada por Cristina Amaral, que interpretará clássicos de Núbia Lafayette, como "Mil lágrimas" e "Sentimental demais".

Shows serão realizados no Palco PrefeituraFoto: divulgação/Prefeitura de Garanhuns

No sábado, a Caravana de Natal da Coca-Cola passa pela cidade com cinco caminhões cheios de espírito natalino, a partir das 18h. Por causa disto, não haverá desfile do Papai Noel nesta data. No Palco Prefeitura, as apresentações começam às 19h com a banda de Metais da Escola de Referência em Ensino Médio de São João. A banda The Rossi também fará show com repertório do Rei do Brega, Reginaldo Rossi. A noite é encerrada pelo cantor Agnaldo Timóteo.

No domingo, o desfile do Papai Noel será realizado normalmente, a partir das 18h. Os shows começam a partir das 19h, com as apresentações do Grupo de Cordas e do Coral Vozes das Colinas, ambos do Sesc Garanhuns. O Reisado Juvenil Cultura de Garanhuns, comandado pelo Patrimônio Vivo de Pernambuco, Mestre Gonzaga, será a terceira atração da noite. A Orquestra Manoel Rabelo finaliza a programação do fim de semana.