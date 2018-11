Matrículas para alunos novatos da rede municipal de Caruaru encerra nesta sexta

NE10 Interior

Matrículas para rede municipal estão sendo realizadas até esta sexta-feira Foto: reprodução/TV Jornal

Estão disponíveis até esta sexta-feira (30) as matrículas para alunos novatos da rede municipal de ensino de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Para realização da matrícula, os alunos devem efetivar a inscrição na escola em que desejam estudar.

Quem não conseguir realizar a matrícula até a data limite, deverá comparecer à Coordenação de Organização Escolar da Secretaria de Educação, entre os dias 7 a 15 de janeiro de 2019, para verificar a existência de vagas e possível localização. A Secretaria de Educação fica na rua José Marquês Fontes, 21, no bairro Santa Rosa.

Confira os documentos necessários:

– Original da declaração provisória ou histórico escolar da escola de origem;

– Cópia de certidão de nascimento e/ou casamento; RG e/ou carteira profissional do estudante acompanhadas dos originais para conferência;

– Cópia do CPF do estudante;

– Cópia do CPF e RG do pai, da mãe ou do responsável, ou do estudante quando maior de 18 anos;

– Cópia do comprovante de residência com o CEP;

– Cópia do cartão de vacinação;

– Duas fotografias 3×4 recentes;

– Cópia do Cartão do Programa Bolsa Família, em caso de existir beneficiado;

– Cópia do Cartão do SUS;

– Comprovante de tipo sanguíneo (Fator RH);

– Cópia da Carteira de Saúde Bucal;

– Cópia do Laudo Médico para os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.