I Seminário de Direito das Mulheres será realizado em Caruaru

Evento será realizado no Senac Caruaru Foto: divulgação/Senac

Será realizado em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, o I Seminário Municipal de Direito das Mulheres. O evento vai acontecer no Senac, entre os dias 4 e 7 de dezembro, das 8h às 17h.

A ação tem o objetivo de promover uma formação sociopolítica para as mulheres, principalmente para as que fazem parte de movimentos sociais, comunidades rurais e urbanas, núcleos de estudos de gênero, assim como estudantes de áreas afins, com o intuito de discutir a garantia de direitos humanos das mulheres.

A programação contará com mesas de debates a respeito dos direitos das mulheres, palestras abordando a saúde, minicurso sobre violência doméstica, entre outros. Durante os dias do evento, estarão presentes profissionais e estudantes das áreas envolvidas no seminário (advogados, professores, assistentes sociais, psicólogos, etc), além da sociedade civil pública.

As inscrições serão realizadas na hora e para isso, basta levar um documento com foto. "O seminário vem colocar luz sobre as questões que já discutimos e vivenciamos na SPM, no que diz respeito à efetivação de políticas públicas para as mulheres, justamente com nossos parceiros, que tanto colaboram com nossas ações. É atuar juntamente com a pesquisa e a ciência para garantir os direitos das mulheres em Caruaru", destacou a secretária da SPM, Juliana Gouveia.