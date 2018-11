Estampas com figuras artísticas são tendência para os homens no verão 2019

NE10 Interior

Estampas artísticas são tendências para o verão 2019 Foto: reprodução/TV Jornal

O verão só começa oficialmente no dia 21 de dezembro, mas as tendências da moda masculina para a estação em 2019 já estão sendo comercializadas e utilizadas. Camisas e shorts com estampas exclusivas, que podem ser utilizados juntos ou separados com peças básicas, são opções para a estação.

De acordo com a estilista Priscilla Guimarães, da Bickley, este ano a loja decidiu enfatizar a cultura pernambucana nas estampas, com trechos de músicas regionais, figuras artísticas contemporâneas, junto à manifestação popular. Elementos como a caatinga, frutas e paisagens litorâneas foram utilizadas para dar vida às roupas.

"Percebemos um consumidor que vai se reunir com seus semelhantes e fixar raízes para se adaptar ao cenário tempestuoso que se percebe no mundo. Essa semelhança pode ser percebida em relação ao local em que se vive, aos gostos, interesses, à cultura, a cor da pele, a orientação sexual, entre outros. Baseado nesse perfil de consumidor nos inspiramos na nossa região, que é rica em cultura e arte", diz a estilista, sobre a inspiração da coleção "EnCantos".

O empresário Sidney Pinto, proprietário da rede, espera que haja um crescimento de 5 a 10% nas vendas de fim de ano, com relação ao mesmo período do ano passado. Já com relação aos outros meses do ano, a expectativa é de um aumento de 50% no mês de dezembro, com o pagamento do 13º salário.

Confira os modelos: