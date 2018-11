Caruaruense Felipe Néri fica em segundo lugar no Mister Brasil Popularidade

NE10 Interior

Caruaruense Felipe Néri ficou em segundo lugar no Mister Brasil Popularidade Foto: divulgação

O Mister Pernambuco Felipe Néri conquistou o segundo lugar no concurso Mister Brasil Popularidade, que foi realizado em Curitiba, no Paraná. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Felipe agradeceu o apoio dos apoiadores, que ele chama de #TeamFelipeNéri. "Sem vocês eu não conseguiria chegar até aqui. Cheguei aqui forte, representei Pernambuco e graças a vocês eu tenho esse título tão expressivo, que é representar esse estado", afirmou.

O modelo de 21 anos viajou mais de 15 cidades de Pernambuco, para visitar e conhecer a cultura de cada uma e levar a experiência ao concurso. Felipe Néri tem 1,83 metro de altura e atua no mundo da moda desde 2016.

Em agosto de 2017, ele participou do concurso Mister Caruaru e venceu por se destacar nos quesitos de beleza, inteligência, simpatia e popularidade. Em fevereiro deste ano, representou a Capital do Agreste no Estado, disputando com outros 19 candidatos. Com a vitória, Felipe conquistou o título inédito para a cidade, que há 20 anos não vencia títulos de beleza masculino.

Nos dois concursos, Felipe Néri ganhou o título de Mister Popularidade (candidato mais votado da internet pelo público). No Instagram, o modelo tem mais de 22,5 mil seguidores. Felipe também participou dos dois maiores eventos de moda do interior: o Festival do Jeans de Toritama e o Estilo Moda Pernambuco, em Santa Cruz do Capibaribe.

Além de modelo, Felipe é acadêmico em farmácia e engajado nas causas sociais da região. Ele é voluntário no Instituto do Câncer Infantil do Agreste (Icia) e em outras campanhas, como arrecadação de alimentos.