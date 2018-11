Abertura da Festa do Comércio do Polo Caruaru será neste sábado

NE10 Interior

Festa do Comércio conta com várias apresentações Foto: divulgação/Polo Caruaru

A abertura da Festa do Comércio do Polo Caruaru, no Agreste de Pernambuco, será realizada neste sábado (1º), a partir das 16h. O evento foi realizado por quase duas décadas no centro da cidade e está sendo revivido em um projeto do centro de compras. Um dos objetivos do evento é promover um encontro de gerações, unindo elementos da época da festa, na década de 70, com atrações da atualidade. O evento se estenderá por todos os sábados e domingos do mês.

A programação inclui shows de artistas e calouros, parque de diversões, apresentações de pastoril, brincadeiras como laça-laça, barracas de comidas típicas e guloseimas, Mulher Gorila, entre outros atrativos. Algumas das atrações confirmadas são Lucas Medeiros, banda Labaredas, AfinaSamba e PV Calado, além da banda Nova Euterpe, para o público das antigas, e da banda Mini Mundo e Rosimar Lemos, para a criançada.

A abertura oficial será no Espaço de Eventos, que fica em frente ao Armazém da Criatividade. A cerimônia contará com apresentação do Pastoril da Igreja da Natividade. Às 16h30, será a apresentação da Banda Nova Euterpe. Na mesma data haverá a primeira apresentação dos candidatos do Show de Calouros e às 17h, show do cantor Lucas Medeiros.

No domingo (2), a Festa do Comércio continua. A partir das 10h, haverá a seletiva do Show de Calouros. Em seguida, contação de estórias com Gabriela Kopinits. Às 15h, tem a semifinal do projeto Talento Kids, da TV Jornal Interior. No domingo, o primeiro fim de semana da festa encerra com um show do cover de Reginaldo Rossi, às 17h.

Veja a programação:

Festa do Comércio do Polo Caruaru

1º de dezembro

16h – Cerimônia de abertura e apresentação pastoril (Igreja da Natividade)

16h30 - Banda Nova Euterpe

17h – Show de Calouros

17h30 - Lucas Medeiros

2 de dezembro

10h – Seletiva Show de Calouros

12h30 – Contação de Histórias com Gabriela Koopnitis

15h – Talento Kids semifinal

17h - Cover Reginaldo Rossi