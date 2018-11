12º Salão Imobiliário é realizado no centro de Caruaru

NE10 Interior

Salão Imobiliário está sendo realizado até este sábado (1º) Foto: reprodução/TV Jornal

O 12º Salão Imobiliário está sendo realizado no Marco Zero de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A feira gera negócios para os vendedores e dá aos clientes a oportunidade de sair do aluguel. O evento segue até o sábado (1º).

Veja na reportagem do "TV Jornal Manhã", da TV Jornal Interior: