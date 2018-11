Rádio Jornal Pesqueira comemora 67 anos nesta sexta-feira

NE10 Interior

Aniversário Solidário oferece diversos serviços para a população Foto: reprodução/Facebook

A Rádio Jornal de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, celebra nesta sexta-feira (30) 67 anos de fundação e tradição. A rádio irá realizar um aniversário solidário, com diversas ações voltadas para a população. A comemoração será feita no pátio da rádio, na Avenida Eça Pessoa de Queiroz, no bairro do Prado.

Serão ofertados diversos serviços de cidadania, saúde e bem estar como: emissão de documentos, emissão de cartão do SUS, recadastramento do bolsa família, estética, limpeza de pele, nutricionista, cortes de cabelo. Haverá também consultas rápidas com fisioterapeutas e enfermeiros, além de avaliação física, exames de laboratório e campanha de vacinação para adultos

Atividades recreativas também devem fazer parte das comemorações, aula de zumba e atracão cultural irão compor a grade. Haverá também um debate com o radialista Geraldo Freire. A rádio atua em fase experimental do sistema FM, através da frequência 90.9 e dará a largada para os trâmites iniciais da nova fase de transmissão, migrando para a nova frequência de forma definitiva.

O programa o "Povo na TV", da TV Jornal Interior, será apresentado ao vivo da festa, com a presença do apresentador Dilson Oliveira e do mascote Boquinha.