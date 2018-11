Primeira parcela do 13º salário será paga nesta sexta-feira

NE10 Interior

Primeira parcela do 13º deverá ser paga aos empregados Foto: reprodução/TV Jornal

A primeira parcela do 13º salário será paga pelos empregadores de todo o País nesta sexta-feira (30). O dinheiro deve ajudar os trabalhadores a equilibrar as finanças e reforçar a movimentação no comércio no fim do ano.

