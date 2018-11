Lagoa do Ouro sai do racionamento de água após chuvas

NE10 Interior

Nível da Barragem de Riacho da Palha, que abastece o município, atingiu a capacidade máxima Foto: divulgação/Compesa

Com as fortes chuvas ocorridas nos últimos dias em Lagoa do Ouro, no Agreste de Pernambuco, o nível da Barragem de Riacho da Palha, que abastece o município, atingiu a capacidade máxima.

Devido à isto, os moradores da cidade saíram de um sistema de rodízio no abastecimento de água e passaram a ser abastecidos normalmente pela rede da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

De acordo com o gerente de Unidade de Negócios da Compesa, Igor Galindo, o abastecimento de água na cidade estava sendo no revezamento de um dia com água e quatro sem, um racionamento que irá mudar a partir de então.

"Agora, vamos assegurar a retomada do abastecimento diário até final desse ano. A surpresa das chuvas não esperadas, no período de estiagem, foi muito bem recebida pelos técnicos da Compesa e moradores da cidade", disse o gerente.