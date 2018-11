Garanhuns recebe evento de fisiculturismo neste sábado

NE10 Interior

Garanhuns Fitness Show será realizado na cidade das Flores Foto: divulgação

Será realizado neste sábado (1º) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, o Garanhuns Fitness Show, evento de fisiculturismo promovido pela Federação Pernambucana de Fisioculturismo e Fitness (FEPEFF). O evento irá acontecer no Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti, no centro da cidade. Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 65 e podem ser adquiridos no local.

A competição será dividida em 11 categorias: Bodybuilder; Bikini Fitness; Bodyshape; Classic Physique; Womens Physique; Fitness Infantil; Cadeirantes; Figure; Mens Physique; Miss Wellness e Especial. A pesagem dos atletas acontecerá às 9h. Já a abertura do evento tem início às 16h; os portões serão abertos às 15h.