Garanhuns recebe dia D da cidadania neste domingo

NE10 Interior

Acontece neste domingo (2) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, o Dia D da Cidadania. O evento vai acontecer no bairro do Viana e Moura, das 8h às 12h, na área de convivência do residencial.

Para participar da ação, basta doar 1kg de alimento não perecível. Entre os serviços ofertados estão: consultas médicas, atendimentos do Procon, conselhamento jurídico, atendimentos veterinários; psicólogos; palestras; exames oftalmológicos; serviços de enfermagem; cortes de cabelo; manicure e pedicure; cadastro para doadores do Hemope, recreadores, pedagogos, entre outras ações.