Feira da Empregabilidade será nesta sexta em Garanhuns

Evento será realizado no Grau Técnico, em Garanhuns Foto: divulgação/Grau Técnico

Será realizada nesta sexta-feira (30) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, a Feira de Empregabilidade, que tem por objetivo recolocar o profissional no mercado de trabalho.

A Feira acontece das 8h às 17h, na sede do Grau Técnico, no bairro do Heliópolis. Durante a feira, os participantes poderão encontrar stands de diversas empresas participantes, nas quais poderão deixar currículos e receber orientações a respeito das oportunidades e direcionamentos de carreiras.

A ação já aconteceu em Campina Grande (PB), Petrolina (PE), Aracaju, Maceió, Natal, Taguatinga (DF), Recife, Belo Horizonte, Salvador, Caruaru (PE) e Abreu e Lima (PE) e chega agora a Garanhuns. Mais informações pelo telefone (87) 3025-2420.