Doze investidas contra carros-fortes foram registradas em PE em 2018

Carros-fortes foram alvo de investida nos últimos meses Foto: reprodução/TV Jornal

Doze investidas contra carros-fortes foram registradas durante o ano de 2018 em Pernambuco. No mês de novembro, foram dois casos apenas no Agreste do Estado. No início do mês, criminosos roubaram malotes que seriam transportados pelo carro-forte de uma agência bancária no centro de Caruaru. Já na última terça-feira (27), um vigilante morreu durante uma tentativa de assalto em Gravatá.

Veja na reportagem do "Por Dentro", da TV Jornal Interior: