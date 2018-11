Crianças são atacadas por enxame de abelhas em Caruaru

NE10 Interior

Crianças foram levadas para a UPA do Vassoural Foto: reprodução/TV Jornal

Um grupo de estudantes da Escola Leudo Valença, no bairro Petrópolis, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, tomou um susto na tarde dessa quarta-feira (28). Ao todo, 24 crianças foram atacadas por um enxame de abelhas. Os alunos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vassoural.

