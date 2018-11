Corpo de Bombeiros vistoria área em que alunos foram picados em Caruaru

NE10 Interior

Abelhas atacaram grupo de alunos próximo a escola Foto: reprodução/TV Jornal

O Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria na área em que um grupo de alunos foi picado na tarde dessa quarta-feira (28) no bairro Petrópolis, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a corporação, as crianças teriam jogado pedras no enxame, o que provocou a reação dos insetos.

Veja na reportagem do "Por Dentro", da TV Jornal Interior: