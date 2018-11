Calendário natalino será aberto na sexta-feira em Caruaru

NE10 Interior

Tradicional Cantata Natalina será realizada no Palácio Episcopal Foto: divulgação/Jorge Farias/Prefeitura de Caruaru

A cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, realiza nesta sexta-feira (30) a abertura do calendário natalino. A ação vai acontecer no Alto do Moura, às 19h, e terá como tema "Caruaru Terra Natal 2018", com decoração inspirada nos folguedos e brincantes da cultura nordestina.

"O calendário tem como objetivo proporcionar aos caruaruenses, turistas e visitantes, um Natal temático, baseado nos valores cristãos, de forma descentralizada, incluindo os locais símbolos de Caruaru", explicou a presidente da Fundação de Cultura e Turismo, Maria Alves.

A abertura oficial, na sexta-feira, contará com uma árvore de Natal de flor de barro, além de uma exposição natalina que estará aberta ao público até o dia 6 de janeiro de 2019, em frente à Casa-Museu Mestre Vitalino. Já no domingo (2), a programação irá contar com a segunda edição do Encontro de Corais, no Espaço Cultural Tancredo Neves, às 18h.

Haverá também uma Seresta Natalina, no dia 14 de dezembro, no Alto do Moura. Já no dia 16, haverá uma Cantata Natalina que irá acontecer no Palácio Episcopal, na avenida Rio Branco. No dia 22 de dezembro, a Praça do Rosário, será palco da apresentação do pastoril formado por 16 idosas assistidas pelo Centro de Convivência da Prefeitura.

Já o dia 23 de dezembro, às 17h, o Monte Bom Jesus recebe o espetáculo Brincantes do Boi Estrelado. O réveillon irá acontecer o Marco Zero, a partir das 22h, e contará com as atracões da Banda Versátil, regida pelo maestro Bitonho, seguido pelo show de Adilson Ramos.