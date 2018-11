Agrestina será uma das primeiras cidades a receber novos médicos

NE10 Interior

Unidades de Agrestina ficaram sem atendimento Foto: reprodução/TV Jornal

A cidade de Agrestina, no Agreste, será uma das primeiras de Pernambuco que irá receber os novos médicos após a saída dos profissionais cubanos do Brasil. Só no Estado, mais de 400 médicos atuavam em várias cidades através do programa Mais Médicos, mas até agora, apenas nove foram substituídos em seis municípios.

Veja na reportagem do "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior: