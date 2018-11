Racionamento de água em Garanhuns encerra em dezembro

NE10 Interior

Calendário de abastecimento será finalizado em Garanhuns Foto: divulgação

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) anunciou que o fim do racionamento de água na cidade de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, irá acontecer no dia 10 de dezembro.

O calendário atual deve-se ao fato dos reservatórios do Inhumas e do Cajueiro apresentarem problemas nas bombas e prejudicarem o abastecimento.

De acordo com o gerente da Compesa em Garanhuns, Igor Galindo, a data está garantida após a manutenção e instalação das novas bombas. "As bombas em manutenção devem ser instaladas até o dia 8 de dezembro, com o término do rodízio previsto para o dia 10", afirma o gerente.