Lojistas fazem parceria com policiais militares em Caruaru

Lojistas fazem acolhimento dos policiais militares Foto: divulgação

Será realizado nesta quarta-feira (28) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, o lançamento da Campanha de Valorização do Policial Militar. A ação irá acontecer na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), às 12h, e tem como objetivo aproximar o policial militar dos lojistas, através do acolhimento destes profissionais por parte dos estabelecimentos comerciais da cidade.

Durante a campanha, serão distribuídos adesivos e cartazes entre os lojistas parceiros da ação. A campanha foi idealizada pelo Centro de Assistência Social da Polícia Militar (CAS), através do 4º Batalhão da Polícia Militar e do 1º Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (BIESP), e conta com o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic), da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Caruaru (Sindloja).