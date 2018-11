Acidente entre ambulância e moto deixa um morto e um ferido em Jupi

NE10 Interior

Ambulância atingiu motociclista na BR-423 Foto: divulgação/PRF

Um acidente entre uma motocicleta e uma ambulância deixou uma pessoa morte e outra ferida na noite dessa terça-feira (27) no quilômetro 74 da BR-423, em Jupi, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista teria tentado atravessar a rodovia em uma subida, quando foi atingido por uma ambulância.

Motociclista não resistiu e faleceuFoto: divulgação/PRF

O condutor da moto não resistiu ao impacto e faleceu no local. Uma passageira da ambulância, que acompanhava a filha grávida, sofreu ferimentos leves e foi levada para o hospital da cidade.

A grávida e o motorista não se feriram. Após o acidente, o motorista da ambulância fugiu do local. De acordo com a PRF, ele estava com medo de ser agredido e foi orientado a se apresentar na delegacia de Polícia Civil da região.