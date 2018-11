6ª Conferência de Saúde Indígena é realizada em Gravatá

NE10 Interior

Objetivo da conferência é debater a aprovar diretrizes para as políticas de saúde executadas nas aldeias Foto: divulgação/Prefeitura de Gravatá

A cidade de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, está realizando até a próxima sexta-feira (30) a sexta edição da Conferência Distrital de Saúde Indígena de Pernambuco. O evento terá como tema a "Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas: atenção diferenciada, vida e saúde nas comunidades indígenas".

O objetivo da conferência é debater a aprovar diretrizes para as políticas de saúde executadas nas aldeias. De acordo com o prefeito Joaquim Neto, esse evento é de extrema importância para reforçar a luta por direitos igualitários para todos.

"O poder público e a sociedade precisam respeitar as diferenças. Durante estes 500 anos, não houve diálogo de fato com os indígenas. É preciso respeitar os costumes, a religiosidade e as tradições de cada povo. O respeito e o aprendizado devem estar presentes no modo de vida de cada ser humano, sem julgar, nem violar seus direitos, porque todos somos iguais", disse o prefeito.