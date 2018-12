As mulheres das melhores empresas para trabalhar em Pernambuco – GPTW

Por Dani Maciel

“Levanto sobre o sacrifício de um milhão de mulheres que vieram antes e penso o que é que eu faço para tornar esta montanha mais alta para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver além” Rupi Kaur

Começo com esse poema, porque é nele que me inspiro todos os dias para a construção de uma sociedade melhor, transformando cada empresa em um Great Place to Work para todos. Tenho estado presente em pelo menos 95% das 30 empresas premiadas em 2018, trabalhando consultoria para transformação da percepção de confiança, atuando como agente catalisador nessa construção da empresa em ser uma GPTW com capacitação e palestras. Dia a dia nota-se a importância do trabalho das mulheres, de forma comprometida, engajada, dedicada e dinâmica. Surgiu assim a ideia de homenagear as mulheres das melhores empresas para trabalhar em Pernambuco, pois elas são o orgulho dessa terra. Lancei a proposta para o Sistema Jornal de Commercio, para o editor do JC360, Fernando Carvalho, e ele adorou a ideia de fazermos uma matéria sobre essas mulheres. Agendamos as fotos e a matéria foi publicada na linda revista do GPTW, anuário 2018.

Existe uma verdadeira revolução acontecendo por elas, isso extrapola os muros de suas empresas, isso reverbera e ecoa em um Pernambuco melhor Foto: Tiago Lubambo/Especial para o JC360

A GPTW Brasil Reconhece e oferece visibilidade para as empresas brasileiras que mais valorizam e dão oportunidade para as mulheres. Este é o objetivo da lista e do evento GPTW Mulher, que vem valorizando e reconhecendo as Melhores Empresas para a Mulher Trabalhar nos últimos anos. Em 2019, iremos para a terceira edição do ranking – que vem crescendo sistematicamente a cada ano (foram 40 as premiadas neste ano) – revelando assim a busca cada vez maior pelas empresas em fomentar um ambiente mais justo e igualitário. Afinal, já comprovamos – por meio de números e exemplos – que a equidade de gênero e a maior participação feminina em cargos de gestão traz – não apenas equilíbrio – mas maior retorno financeiro para as organizações. E é nisso que nós, do GPTW, acreditamos. Para construir uma sociedade melhor é preciso que a empresa seja boa para TODOS. FOR ALL. Mas sabemos que esse é apenas um primeiro passo de um longo caminho que temos de percorrer.

De acordo com a Diretora de Conteúdo do GPTW Brasil, Daniela Diniz, “há pelo menos 15 anos, o tema “diversidade de gênero” entrou na pauta estratégica das melhores empresas para trabalhar. Algumas – especialmente as multinacionais – tratam da questão há mais tempo. Outras abraçaram o tema apenas nos últimos anos. De toda forma, o avanço das mulheres no cenário corporativo tem sido muito lento. De 2007 para 2018, aumentamos de 5% para 10% a participação de mulheres em cargos de CEOs entre as 150 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil. Ou seja, 90% das melhores organizações do País são ainda comandadas por líderes masculinos. Numa toada ainda mais desanimadora, a participação das mulheres em cargos de gestão vem encolhendo nos últimos anos. Em 2018, 45% das lideranças nas melhores empresas são ocupadas por mulheres, contra 48% no ano passado e 47% em 2017”.

E o que podemos dizer de Pernambuco? Das 30 empresas premiadas em 2018, apenas 2 mulheres são CEO’s, 37% dos colaboradores são mulheres, 15% das mulheres estão na alta liderança e 30% de mulheres estão na média liderança. O que isso quer dizer? Que temos um longo caminho para alcançar a equidade de gênero de fato. São muitos os desafios a serem superados. O primeiro é aumentar a participação feminina no mercado de trabalho. Em seguida, temos a barreira da equiparação salarial e a dificuldade de ascensão de mulheres aos cargos de liderança. Afinal, por que ainda temos um déficit tão representativo de participação das mulheres nas 30 melhores empresas para trabalhar em Pernambuco?

Vamos em frente mulherada!!Foto: Tiago Lubambo/Especial para o JC360

Se essas empresas são as melhores empresas para trabalhar, sem dúvida têm uma grande contribuição dessas mulheres na condução e na influência em ação. Cada uma dessas mulheres representa mais mulheres com sonhos, ambições, metas, objetivos e carreira. São mulheres inspiradoras, que trabalham fazendo verdadeiros milagres, em sua maioria, com orçamentos enxutos, que utilizam sua capacidade máxima para criar e inovar, por vezes para dar ainda mais a todos os colaboradores a oportunidade de experimentar um ambiente mais justo, mais diverso, mais equânime, mais competitivo e de resultados. São mulheres visionárias e realizadoras, que nos representam com a sua força de trabalho e pelo amor às pessoas. Existe uma verdadeira revolução acontecendo por elas, isso extrapola os muros de suas empresas, isso reverbera e ecoa em um Pernambuco melhor. Aos poucos, essa terra linda de frevo, maracatu e grandes empresas tem se tornado mais Great Place to Work For All.

As mulheres das melhores empresas para trabalhar

Diante da importância do tema, o GPTW Pernambuco apresenta as mulheres das melhores empresas para trabalhar, como forma de reconhecimento de um significativo trabalho de parceria. Temos aprendido muito com vocês: Alessandra Moraes, Aline Ribeiro, Ana Grasiela Azevedo, Anneth Nobrega, Bruna Almeida, Cilene Bezerra Sobrinho, Élida Lira, Hanna Arruda, Helena Lima, Irmã Graça, Irmã Socorro, Isabelle Labanca, Karla Campos, Karlla Ferreira, Luciana Leão, Luciana Vieira, Magdala Moraes, Maria Auxiliadora de Azevedo, Marília Carneiro, Maryana Damasceno, Mercia Silva, Michelle Rabelo, Mirella Pragana, Mônica Melo, Natália Rocha, Nathali Dowsley, Paula Meira, Rafaely Florêncio, Sheila de Moraes, Valeria Morais.

E de uma singela homenagem e tamanha é a força dessas mulheres que essa ação agora virou um projeto de liderança feminina, quero agradecer a Daniela Diniz, Diretora de Conteúdo e Eventos do GPTW Brasil que vai me ajudar na condução desse grupo de trabalho. Vamos em frente mulherada!!

Danielle Maciel Brandão É Diretora Executiva do GPTW PE/AL, coach Executiva e de Carreira, professora MBA em Gestão de Pessoas e Negócios , consultora em Gestão de Pessoas e mestre em Geociências pela UFPE em 2001. dani.maciel@greatplacetowork.com