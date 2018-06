NE10

Tech Talk discute a realidade dos aplicativos de transporte de passageiros Foto: Reprodução

Está em tramitação, na Câmara Municipal do Recife, o texto que vai regulamentar os aplicativos de transporte de passageiros, como a Uber. No programa Tech Talk desta terça-feira (26), o assunto foi discutido pelos vereadores Gilberto Alves e Jayme Asfora, além do presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro) de Pernambuco e da Paraíba, Ítalo Nogueira, e o Diretor de Políticas Públicas da Uber no Brasil, Daniel Mangabeira. Assista:

Segundo o vereador Jayme Asfora, o Recife é um importante polo de tecnologia da informação, já que abriga o Porto Digital e suas mais de 300 empresas; por isso, o projeto da Câmara vem em boa hora. “Os aplicativos de transporte já existem há muito tempo, no mundo todo. A inovação sempre vai vir antes da lei”, diz.







Para Gilberto Alves, a Uber também é um importante aliado para combater o desemprego no país, já que serve de complemento de renda e até mesmo como única fonte da família. “Os aplicativos vêm se somar como mais uma ferramenta ao sistema de mobilidade da cidade”, afirma.

Aqui nós temos o Porto Digital, com 18 anos, gerando empresas, chegando fundo nos investimentos. Que a gente crie essa melhor ambiência de negócios porque, se fizermos isso, vamos olhar para trás e olhar que juntos fizemos um excelente trabalho”, conclui Ítalo Nogueira.

O projeto que está na Câmara do Recife já passou por audiências públicas com motoristas do aplicativo, motoristas de táxi e com a população.